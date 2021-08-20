«الاتحاد للقطارات» تعقد شراكة مع «الغرير للحديد والاستيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الاتحاد للقطارات اتفاقية شراكة مع الغرير للحديد والاستيل (أجيس)، العاملة في مجال الصلب المجلفن والفولاذ المسحوب على البارد بأبوظبي، لنقل منتجاتها عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية على مستوى دولة الإمارات.

وستقدم الاتحاد للقطارات بموجب هذه الاتفاقية خدماتها المتكاملة التي تتميز بالكفاءة والاستدامة، لنقل منتجات شركة الغرير للحديد والاستيل من مركز الإنتاج التابع لها عبر محطة السكك الحديدية في مدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد 4)، وصولاً إلى ميناء خليفة في أبوظبي وجبل علي بدبي، ما يجعلها من أحدث الشركات المستفيدة من خدمات النقل بالسكك الحديدية في الدولة.

وقال محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع شؤون السكك الحديدية في شركة الاتحاد للقطارات: «تواصل شركة الاتحاد للقطارات سعيها لتعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات والأطراف المستفيدة من مجموعة خدماتها التي تتكامل مع نموذج أعمال الشركات المستفيدة من شبكتنا وتنافسيتهم وجاهزيتهم. وفي هذا الإطار، ستسهم اتفاقيتنا مع شركة الغرير للحديد والاستيل في تسهيل نقل منتجاتها من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي تربط بين المراكز الصناعية وموانئ التصدير والمراكز التجارية، الأمر الذي سيساهم في تقليل التكلفة والوقت، وزيادة كفاءة العمليات اللوجستية مقارنة بوسائل النقل التقليدية، وهو ما سيمكنهم من الوصول إلى نطاقات وأسواق جديدة».

أبوبكر حسين ومحمد المرزوقي

وأضاف: «إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الغرير للحديد والاستيل، يؤكد اهتمام مختلف القطاعات والشركات على مستوى الدولة بشبكة السكك الحديدية، ويعزز من محفظة الأعمال المتنامية التي تشهد باستمرار إضافة مستفيدين جدد من خدماتنا، والذين أظهروا ثقتهم بقدرتنا على تزويدهم بحلول نقل مبتكرة ومستدامة ومنافسة، إلى جانب تلبية الاتحاد للقطارات لاحتياجات السوق، ما يعزز من الشراكات القائمة والمستقبلية عبر خدمات الشحن واسعة النطاق».

ومن جانبه، قال أبوبكر حسين، الرئيس التنفيذي للغرير للحديد والاستيل: «نحن على ثقة بأن الاتحاد للقطارات ستوفر خدمات ذات مستوى عالمي، وأن تعاوننا معها سيعزز مساعينا المستمرة لتحسين رضا العملاء. يعتبر نقل صفائح الصلب عبر السكك الحديدية وسيلة موثوقة وصديقة للبيئة، من شأنها تحسين أوقات التسليم وخفض الأضرار الناجمة عن عمليات النقل التقليدية، وتتيح عملية النقل بالسكك الحديدية تسريع عمليات استيراد لفائف الصلب، حيث تعمل هذه التحسينات في سلسلة التوريد اللوجستية على توسيع قاعدة عملاء لفائف الصلب المجلفن المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة».