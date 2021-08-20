«أميركية الإمارات» تحدد «أسبوع الريادة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بمناسبة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، حددت الجامعة الأميركية في الإمارات (AUE) الأيام المقبلة ما بين 22 – 28 أغسطس 2021 ليكون «أسبوع الريادة» أمام الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة وأولياء أمورهم، بهدف تعريفهم على الجامعة والتخصصات الجديدة والمميزة التي تطرحها الجامعة في درجتي البكالوريوس والماجستير، إضافة إلى لقائهم بممثلي الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والتعرف عن كثب على سياستها ومرافقها.

وقد قررت إدارة الجامعة ومقرها في مدينة دبي الأكاديمية العالمية وضع خصم خلال «أسبوع الريادة» بنسبة 65% من قيمة رسوم التسجيل، من أجل تسهيل عملية التحاق الطلبة في مختلف التخصصات. وسيتم العمل في «أسبوع الريادة» لإتاحة المزيد من المعلومات أمام المقبلين وتقديم معرفة تامة حول اختيارهم للتخصص الذي يرغبون بدراسته، خصوصاً أنه يكون من الأمر المحير والصعب تحديد ما هو التخصص الأمثل والمناسب لسوق العمل بعد تداعيات وتأثيرات جائحة كورونا (كوفيد-19) على العالم أجمع، وبهذه الخطوة سيتمكن الطلبة والمقدمون على التسجيل من التواصل بشكل مباشر والتعرف إلى الأكاديميين وتحديد أولوياتهم وفهم مسيرة الجامعة واختيار ما يتماشى مع رغباتهم وأحلامهم.

وكانت الجامعة الأميركية في الإمارات (AUE) قد قررت رصد 20 مليون درهم إماراتي مماثلة لما قدمته في العام الدراسي الماضي، لتقديمها كمنح دِّراسيَّة للعام الدِّراسي المُقبل 2022/2021 للتخصصات كافة.