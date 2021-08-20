1.1 مليار درهم إنفاق «بيت الخير»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

حققت جمعية بيت الخير طفرة في العمل الإنساني خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 2016 وحتى 2020 بالإضافة إلى النصف الأول من 2021 حيث بلغ مجموع إنفاقها في هذه الفترة ما يزيد على مليار و108 مليون درهم وهو ما يشكل 45 بالمائة من عطاء الجمعية خلال مسيرة 32 عاما ًويلبي دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في البند التاسع من وثيقة الخمسين لزيادة أعمال الخير سنوياً والحرص على تنميتها بنسبة تعادل النمو الاقتصادي وتباركه.

وذهب هذا العطاء خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى الأسر المتعففة التي يبلغ عددها سنوياً حوالي 4000 أسرة تقدم لها الجمعية مساعدات نقدية بشكل شهري وتدعم تعليم أبنائها وتوفر لها كل ما يرقى بجودة حياتها مع دعم إضافي لإسعادها في المناسبات والأعياد يضاف إليها حوالي 1400 يتيم ويتيمة والمئات من أصحاب الهمم وكبار السن وغيرهم من الحالات الطارئة التي تشكو من كربة أو عجز مالي قاهر يضر بحياتها ومستقبلها. وأطلقت «بيت الخير» مشروع «الطعام للجميع» الذي يستهدف فئة العمال المقيمين من مختلف الجنسيات حيث بلغ عدد الوجبات التي وزعت عليهم منذ 2016 وحتى الآن ما يربو على 8,3 مليون وجبة وتشمل الوجبات التي وزعت كإفطار صائم في رمضان بالإضافة إلى توزيع المياه والعصائر المبردة وتزويد بعض سكنات العمال ببرادات المياه ومواد التعقيم لتبلغ قيمة ما وزعته الجمعية على العمال والمستفيدين 70 مليون درهم يضاف إليها ما يزيد على 107 ملايين درهم قيمة الدعم الغذائي المتنوع المقدم لدعم معاش الأسر المتعففة والأقل دخلاً في الفترة نفسها.

وأنفقت «بيت الخير» خلال الأشهر الأربعة الأولى من أزمة كوفيدـ 19 وحدها 100,4مليون درهم استفاد منها 3 ملايين 22 ألفا و745 فرداً وأسرة وزعت خلالها الجمعية 3,2 مليون وجبة على المرضى المحجورين والعمال المقيمين ضمن مبادرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، وهي ما زالت تقوم بواجبها إزاء مضاعفات هذه الجائحة وتدعم الجهود المجتمعية للتخفيف من آثارها على الأسر المتعففة والمتضررين من الإصابة.