«النقل المتكامل»: تفعيل 2175 موقفاً جديداً في المعترض والمويجعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أمس أنه سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل تفعيل 2,175 موقفاً سطحياً فرعياً ورئيساً تتوزع على 5 قطاعات في منطقتين بمدينة العين، هي منطقة المعترض ومنطقة المويجعي. يأتي ذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من نظام إدارة المواقف العامة في المدينة وفي إطار جهود مركز النقل المتكامل المتواصلة لتوفير أكبر عدد ممكن من المواقف العامة بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين ويعزز انسيابية الحركة المرورية ويحد من ظاهرة الوقوف العشوائي. وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أن التفعيل شمل 2,058 موقفاً في منطقة المعترض منها 55 موقفاً في قطاع الجزعة، و388 موقفاً في قطاع حي الجبل، و769 موقفاً في قطاع عقدة المويجعي، و846 موقفاً في قطاع عود الحصن.. أما منطقة المويجعي فقد شهدت تفعيل 117 موقفاً في قطاع قلعة المويجعي. وتتوزع المواقف الجديدة على القطاعات التالية: قطاع الجزعة/سوق المعترض/ الذي يحده من الشمال شارع زايد بن سلطان، ومن الجنوب شارع سلطان بن زايد الأول، ومن الشرق شارع خليفة بن زايد الأول ومن الغرب شارع البلدية، وقطاع حي الجبل الذي يحده من الشمال شارع خليفة بن زايد، ومن الجنوب شارع زايد بن سلطان، ومن الشرق شارع البلدية، وشارع سعيد بن طحنون الأول من الغرب، إضافة إلى قطاع عقدة المويجعي الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، ومن الشرق شارع البلدية، ومن الغرب شارع الشامخ، وقطاع عود الحصن الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، ومن الشرق شارع خليفة بن زايد الأول ومن الغرب شارع البلدية. وقطاع قلعة المويجعي الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، ومن الشرق شارع الشامخ ومن الغرب شارع زايد الأول.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته الرامية لاستكمال تنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة العين وتوفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات بما يعزز انسيابية الحركة المرورية.