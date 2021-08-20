شرطة أبوظبي والهلال الأحمر تحتفلان باليوم العالمي للعمل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس سنوياً ضمن مبادرة نظمها قطاع الأمن الجنائي - مديرية شرطة المناطق الخارجية بحضور خلفان سرحان الرميثي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي فرع بني ياس.

وقال العقيد سالم عاضة البقمي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة إن الاحتفالية تأتي تعزيزاً لنهج الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، موضحاً أن العمل الإنساني ثقافة متأصلة بالمجتمع الإماراتي منذ أن غرسها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في أرض الإمارات ونفوس شعبها المعطاء. وأشار إلى أن هذا النهج تجسد في سياسات عملية للتكافل الاجتماعي بمد يد العون للآخرين في مواجهة الظروف الطارئة داخل وخارج الدولة بكل سخاء وإنسانية، دون تفريق بين لون أو جنس أو دين وبقيم من التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات الأخرى.