«اتصالات» تثمن دور المبادرات الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قالت «اتصالات» في بيان صحفي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف الـ19 من أغسطس، إنها تشرفت كشركة وطنية رائدة بأن تكون جزءاً من النهج الإماراتي في العمل الإنساني والخيري الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية التي تسهم في تعزيز قيم الإخاء والتعاون.

وبدورها أتاحت «اتصالات» لقرابة مليون طالب في الدولة التصفح المجاني للمواقع والمنصات التعليمية في الدولة، ودعمت أكثر من 10 ملايين من مشتركي اتصالات على التصفح المجاني في 800 موقع إلكتروني في التعليم والصحة والسلامة. كما ساهمت في دعم أكثر من 19000 طالب من الأسر التي لا تملك خدمة الإنترنت المنزلي، عبر تزويدهم بباقات الإنترنت على الهواتف المتحركة لتمكينهم من التصفح المجاني للمنصات والمواقع التعليمية، ووفرت الدخول المجاني إلى 9 من التطبيقات والمنصات التي تتيح التواصل المرئي والصوتي لتعزيز آلية التعلّم عن بُعد.