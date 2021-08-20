مستشفى «قرقاش» يحتفل بذكرى التأسيس

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

احتفل مستشفى قرقاش، بمرور عامين على تأسيسه. وأعلن المستشفى خلال الحفل عن خططه المميزة لعام 2022 بحضور ضيوف شرف، والدكتورة حسنية قرقاش المؤسسة والمساهمة في المركز، وغادة سوالمة، الرئيس التنفيذي وأعضاء كبار آخرين في مجلس الإدارة وفريق الإدارة.

وقالت الدكتورة حسنية قرقاش، المؤسسة والمساهمة في مستشفى «قرقاش»: «نحن فخورون بتقديم رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع الإماراتي خلال العامين الماضيين من عملياتنا، وجميع المديرين والأطباء والموظفين لدينا ممتنون جداً للثقة التي منحنا إياها أعضاء المجتمع».