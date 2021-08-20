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تحديث قائمة الدول الخضراء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، أمس، «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي. 
ومدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي: -أستراليا -ألبانيا -البحرين -التشيك - -السويد -الصين -ألمانيا -المجر -النمسا -أوكرانيا -إيرلندا -بروناي -بلجيكا -بلغاريا -بولندا -تايوان/جمهورية الصين الشعبية/ -رومانيا -سنغافورة -سويسرا -سيشيل -صربيا -كندا -كوريا الجنوبية -مالطا -موريشيوس -مولدوفا -نيوزيلندا -هونج كونج/مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة/، وجارٍ تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد-19» عالمياً، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها. والقائمة سارية اعتباراً من 20 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت أنه إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19/تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر/، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:-البحرين-اليونان-سيشل-صربيا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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