الامارات | 1077 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1611 حالة و3 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 1077 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1611 حالة و3 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 1077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة ثلاث حالات بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1611 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 318 ألفاً و348 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 1077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 706 آلاف و166 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة ثلاث حالات مصابة، وذلك بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2012 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1611 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 686 ألفاً و25 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 59 ألفاً و727 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 17 مليوناً و566 ألفاً و410 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 177.61 جرعة لكل 100 شخص.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع خطتها لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.

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