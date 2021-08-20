الامارات | «دفاع مدني دبي» تنقذ محصورين بحريق داخل فندق في «الرقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني دبي» تنقذ محصورين بحريق داخل فندق في «الرقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شبّ حريق بأحد الفنادق في منطقة الرقة، أمس، وسيطرت فرق الدفاع المدني في دبي، على الحريق، وتمكنت بفضل سرعة الاستجابة من إنقاذ عدد من الأشخاص كانوا محصورين داخل الفندق بسبب النيران، ونفّذت عملية إخلاء ناجحة حالت دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتفصيلاً، قال متحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني، إن غرفة العمليات بالإدارة تلقت بلاغاً، في تمام الساعة 11:55 من صباح أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في فندق الخليج بلازا في منطقة الرقة.

وأضاف أنه على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند وصول فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث خلال نحو سبع دقائق من تلقي البلاغ تبين أن الحريق شبّ في مخزن بالطابق الثالث للفندق، فباشرت الفرق على الفور عملية احتواء سريعة لألسنة اللهب.

وشرعت فرق ووحدات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني في إنقاذ عدد من الأشخاص المحاصرين في الداخل خوفاً من النيران، ونفذت عملية إخلاء ناجحة، ومن ثم تم التأكد من سلامتهم وعدم تعرّض أيٍّ منهم لإصابات.

وأشار إلى أن فرق الإطفاء باشرت فوراً عملية مكافحة الحريق، ومنع تطاير ألسنة اللهب إلى بقية المبنى.

وأعلن القائد الميداني لفرق العمل عن السيطرة كلياً على الحريق بعد نحو 40 دقيقة من تلقي البلاغ، ومن ثم باشرت الفرق المختصة عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجدداً، وسلّمت المبنى بعد ذلك إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة، لمعرفة سبب الحريق، مؤكداً عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحادث.

• فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث بعد 7 دقائق من تلقي البلاغ.

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