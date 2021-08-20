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الامارات | برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي يحقق أهدافه

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أبوظبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي يحقق أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «» في إمارة أبوظبي، عن تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي، واعتماد اكتماله، أمس. وتوجّهت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات بالشكر إلى الجمهور على تعاونه، مؤكدة أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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