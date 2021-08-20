الامارات | برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي يحقق أهدافه

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي يحقق أهدافه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، عن تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي، واعتماد اكتماله، أمس. وتوجّهت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات بالشكر إلى الجمهور على تعاونه، مؤكدة أهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news