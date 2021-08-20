الامارات | «الإمارات للتعليم» تجهّز 564 مدرسة حكومية لاستقبال الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تجهّز 564 مدرسة حكومية لاستقبال الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن فرقها تعمل حالياً على رفع جاهزية 564 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، لاستقبال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي سينطلق يوم 29 من أغسطس الجاري، مشيرة إلى أن المدارس والفرق الميدانية تعمل على تعزيز وتوفير بيئة مدرسية وتعليمية آمنة، وحاضنة لإبداعات الطلبة.

وأكدت المؤسسة، على حسابها على «تليغرام»، أنها اعتمدت خطة تشغيلية متكاملة لإدارة حركة الطلبة في مدارسهم، تراعي سلامتهم، وفي الوقت نفسه تتيح لهم الاستمتاع بمرافق مدارسهم، مطالبةً الجميع من أولياء أمور الطلبة ومعلمين ومديري المدارس وأفراد المجتمع بضرورة التكاتف من أجل بداية آمنة للعام الدراسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن نظام التعليم المطبّق في العام الدراسي الجديد 2021-2022، سيكون «حضورياً» في المدارس، لافتةً إلى أن نظام التعليم عن بُعد، في العام الدراسي الجديد سيبقى خياراً متاحاً لولي أمر الطالب في حال رغب في ذلك.

وأكدت المؤسسة أنه سيتم تطبيق أعلى المعايير المتبعة لحماية الطلبة والمجتمع المدرسي عند العودة للمدارس، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، مشددة على ضرورة حصول الطلبة ممّن أعمارهم 16 عاماً فما فوق، على اللقاح ضد فيروس «كورونا».

ولفتت المؤسسة إلى أن أخذ اللقاح شرط إلزامي لدخول جميع المنشآت التعليمية، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، ومراكز التدريب، وغيرها.

وينطلق العام الدراسي الجديد 2021/‏‏‏‏‏2022، في 29 من أغسطس الجاري، حسب التقويم المدرسي الذي اعتمده المجلس الوزاري للتنمية، ويبلغ عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 186 يوماً، وتتوزع إجازات العام على إجازة الشتاء (12-30) ديسمبر المقبل، وإجازة الربيع (27 مارس - 14 أبريل) المقبلين.

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