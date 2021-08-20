الامارات | الجامعة القاسمية توعّي الطلبة بمخاطر الابتزاز الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة القاسمية توعّي الطلبة بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة القاسمية، بالتنسيق مع الشرطة المجتمعية في شرطة الشارقة، محاضرة للطلبة حول أشكال ومخاطر الابتزاز الإلكتروني، وآليات الوقاية من المخاطر المحتملة.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمت عن بعد، وحملت عنوان «احذر الابتزاز الإلكتروني»، وتناولت مفهومه ومخاطره وطرق التصدي له.

قدم المحاضرة مدير فرع الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، الرائد محسن أحمد محمد، وتناول فيها إيجابيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والدخول على الشبكة العنكبوتية وسلبياته، وطرح التعامل مع هذا العالم الافتراضي الكبير.

وحرص الرائد محمد على تقديم وشرح أوجه التوعية والنصح والتوجيه لطلبة الجامعة في التعامل مع المواقع الإلكترونية والحسابات المشبوهة لشخصيات مجهولين، وعدم الانسياق وراءهم، أو تلبية مطالبهم، والمسارعة إلى إبلاغ الجهات المختصة في حالة التعرض للابتزاز الإلكتروني في كل أشكاله المادية والمعنوية. وأكد أهمية الحذر في التعاطي، وتنزيل التطبيقات الإلكترونية الذكية، وضرورة قراءة الشروط وبنود الاشتراك فيها، إضافة إلى عدم الاطمئنان إلى الأغراب على مواقع التواصل، لأنهم قد يستخدمون الصور والمعلومات في عملية ابتزاز الأشخاص، وخاصة الطلبة. وشرح كيفية التعامل في حال تعرض أحد الأشخاص إلى ابتزاز إلكتروني، من خلال عدم الاستجابة للمبتزّ، واللجوء إلى الجهات المختصة في الجامعة والشرطة، مشدداً على أن القضايا يتم التعامل معها بسرية تامة من قبل الجهات المعنية، مؤكداً تكثيف الجهود للحد من انتشار هذه الظاهرة، وتثقيف المجتمع وتوعيته بمخاطر الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.

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