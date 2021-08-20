الامارات | «النقل المتكامل» يفعّل 2175 موقفاً جديداً في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل المتكامل» يفعّل 2175 موقفاً جديداً في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، تفعيل 2175 موقفاً سطحياً موزعاً على خمسة قطاعات، بمنطقتي المعترض والمويجعي في مدينة العين، بهدف توفير أكبر عدد ممكن من المواقف العامة، بما يختصر الوقت والجهد على المتعاملين، ويعزز انسيابية الحركة المرورية.

وأفاد المركز بأن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته الرامية لاستكمال تنظيم مواقف المركبات في مدينة العين وإدارتها، وتوفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات، بما يعزّز انسيابية الحركة المرورية، ويسهم في الحد من حالات الوقوف الخطأ.

وأكد أن هذه المواقف لها تداعيات إيجابية على الحركة المرورية والقطاعات الخدمية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، مثل زيادة عدد المواقف المتاحة أمام المتعاملين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية حركة السير، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية المحلية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام لمدينة العين وشوارعها.

وطالب المركز الأفراد بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة.

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