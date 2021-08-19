عبدالله بن زايد ودومينيك راب يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع معالي دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني تطورات الأوضاع في جمهورية أفغانستان وسبل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

كما استعرض الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، دعم دولة الإمارات لجهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدهار.

من جانبه، توجه معالي دومينيك راب بالشكر إلى سموه على الدعم الذي قدمته دولة الإمارات لإجلاء مواطنين بريطانيين، وكذلك الأفغان الذين ساعدوا المملكة طوال الـ 20 عاما الماضية.