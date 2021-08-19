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الامارات | رئيس وزراء أستراليا يشكر الإمارات لمساعدة بلاده في إجلاء رعاياها من أفغانستان

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي سكوت موريسون رئيس وزراء كومنولث أستراليا الصديقة ..

أعرب خلاله عن شكره و تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان .. إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الصديقة.

و تبادل سموه ورئيس وزراء أستراليا - خلال الاتصال - وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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