الامارات | دفاع مدني دبي ينقذ محصورين في حريق بفندق في الرقة

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني دبي ينقذ محصورين في حريق بفندق في الرقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب بأحد الفنادق في منطقة الرقة، بحسب المتحدث عن الإدارة الذي أشار إلى أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغاً اليوم في تمام الساعة 11:55 ، بوقوع حادث حريق في فندق الخليج بلازا في منطقة الرقة.

وأضاف أنه على الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد كجهة اختصاص ومستجيب أول ، وعند الوصول في الساعة 12:02 تبين إن الحادث في مخزن بالطابق الثالث للفندق ، ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني من إنقاذ محصورين وتنفيذ عمليات الإخلاء و مباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء.

وفي تمام الساعة 13:36 أعلن القائد الميداني للحادث السيطرة على الحريق ، وباشرت الفرق المختصة عمليات التبريد عند الساعة 14:21 ، قبل تحويل المبنى إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقيات اللازمة ولا توجد اي اصابات او وفيات.

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