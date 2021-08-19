الامارات | مركز النقل المتكامل يعلن عن تفعيل 2175 موقفاً سطحيا جديداً في منطقتين بمدينة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز النقل المتكامل يعلن عن تفعيل 2175 موقفاً سطحيا جديداً في منطقتين بمدينة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 تفعيل 2,175 موقفاً سطحياً فرعياً ورئيسياً تتوزع على 5 قطاعات في منطقتين بمدينة العين، هي منطقة المعترض ومنطقة المويجعي. يأتي ذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية من نظام إدارة المواقف العامة في المدينة.



وفي هذا الصدد أشار المركز إلى أن التفعيل شمل 2,058 موقفاً في منطقة المعترض منها 55 موقفاً في قطاع الجزعة، و388 موقفاً في قطاع حي الجبل، و769 موقفاً في قطاع عقدة المويجعي، و846 موقفاً في قطاع عود الحصن. أما منطقة المويجعي فقد شهدت تفعيل 117 موقفاً في قطاع قلعة المويجعي.



وتتوزع المواقف الجديدة على القطاعات التالية: قطاع الجزعة (سوق المعترض) الذي يحده من الشمال شارع زايد بن سلطان، ومن الجنوب شارع سلطان بن زايد الأول، ومن الشرق شارع خليفة بن زايد الأول ومن الغرب شارع البلدية، وقطاع حي الجبل الذي يحده من الشمال شارع خليفة بن زايد، ومن الجنوب شارع زايد بن سلطان، ومن الشرق شارع البلدية، وشارع سعيد بن طحنون الأول من الغرب. إضافة إلى قطاع عقدة المويجعي الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، ومن الشرق شارع البلدية، ومن الغرب شارع الشامخ، وقطاع عود الحصن الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، ومن الشرق شارع خليفة بن زايد الأول ومن الغرب شارع البلدية. وقطاع قلعة المويجعي الذي يحده من الشمال شارع شخبوط بن سلطان، ومن الجنوب شارع خليفة بن زايد، ومن الشرق شارع الشامخ ومن الغرب شارع زايد الأول.



وأوضح مركز النقل المتكامل أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطته الرامية لاستكمال تنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة العين وتوفير حلول طويلة الأمد لمواقف المركبات بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويسهم في الحد من حالات الوقوف الخاطئ، حيث أشار المركز إلى تداعياتها الإيجابية على الحركة المرورية والقطاعات الخدمية والمجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: زيادة عدد المواقف المتاحة أمام المتعاملين، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وتعزيز انسيابية حركة السير، وجعل الطرق أكثر أماناً وسلامة، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية المحلية.



كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام لمدينة العين وشوارعها.

ونوّه المركز بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بتنظيم وإدارة المواقف العامة في جميع الأوقات، وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة

المرورية وأمن وسلامة المجتمع.

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