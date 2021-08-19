الامارات | أبوظبي تعلن تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني واعتماد اكتماله

شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تعلن تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني واعتماد اكتماله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحقيق أهداف برنامج التعقيم الوطني في الإمارة واعتماد اكتماله اليوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

وقدمت لجنة الطوارئ والأزمات شكرها للجمهور على تعاونه، وأكدت أهمية التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمحافظة على السلامة والصحة العامة.

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