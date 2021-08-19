«الشارقة للتعليم الخاص» يطلع على تجهيزات المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

زار وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، كلاً من مدرستي السدرة الخاصة في خورفكان ومانتينا الأميركية الخاصة الجديدتين اللتين ستفتتحان أبوابهما لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد 2021 - 2022، بغرض الاطلاع على جهوزيتهما للعام الدراسي الجديد، ومعرفة استعداداتهما وتدابيرهما الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كوفيد - 19.

واستقبل وفد الهيئة الذي ترأسته الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي أحمد الحوسني مدير الهيئة، وفداً من مجلس الشارقة للتعليم، يضم الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد أحمد الملا أمين عام مجلس الشارقة للتعليم، ووفداً من دائرة الأشغال العامة.

وتضمنت زيارة مدرسة السدرة الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري الاطلاع على الفصول الدراسية للمراحل الأولى من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، فيما شملت زيارة مدرسة مانتينا الأميركية الخاصة التي تتبع المنهاج الأميركي المراحل ما قبل رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة.

زيارات

أوضح علي الحوسني أن الهيئة تضع برنامجاً مدروساً للزيارات بغرض مواصلة تعزيز العمل المشترك مع مختلف المؤسسات التعليمية وترسيخ أهمية التعاون المشترك في هذا الجانب، التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة تهيئة البيئة الملائمة للطلبة..لافتاً إلى أن انضمام مدارس جديدة يعني مزيداً من الخبرات والأساليب التعليمية الجديدة. وأضاف أن الزيارات تهدف في عمومها إلى الوقوف على معرفة المرافق التي توفرها المدارس، والتي يجب أن تتطابق والمعايير المتعارف عليها التزاماً بتوفير بيئة تعليمية مثالية تتيح للطلبة اكتساب المهارات وتطوير القدرات، وبالتالي مخرجات تعليمية ذات مقاييس عالمية.