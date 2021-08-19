حصة بوحميد تستقبل وفد «الحركة الكشفية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استقبلت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، بمركز سعادة المتعاملين في جميرا بدبي التابع للوزارة، وفد المنظمة العالمية للحركة الكشفية برئاسة أحمد الهنداوي الأمين العام للمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وعمرو حمدي الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، رفقة وفد من جمعية كشافة الإمارات برئاسة الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي رئيس مجلس الإدارة.

تأتي هذه الزيارة في إطار موافقة معالي وزيرة تنمية المجتمع على استضافة الدولة لفريق الدعم لإدارة المنتدى والمؤتمر الكشفي العالمي، والذي يبث لجميع دول العالم من إمارة دبي، حيث يُعقد المنتدى الكشفي العالمي في الفترة من 18 - 22 أغسطس الجاري ويقام المؤتمر الكشفي العالمي في الفترة من 25 - 29 أغسطس الجاري.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد الحرص تقديم الدعم لأي فعاليات من شأنها أن تسهم في تحقيق توجهات قيادتنا الرشيدة من حيث استضافة الفعاليات التي تعزز مكانة الدولة على المستوى العالمي، مؤكدة أن الحركة الكشفية تعكس قيمة وأصالة المواطن الإماراتي المعزز للعمل التطوعي والبذل والعطاء، وتلك مبادئ أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مشيرة إلى اهتمام القيادة ودعمها الحركة الكشفية، وإلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لجمعية كشافة الإمارات لتحقيق رسالتها وتعزيز دورها على أرض الوطن.

ووجّهت معاليها الدعوة لجمعية كشافة الإمارات لتقديم بعض الفعاليات من خلال مشاركة الوزارة في «إكسبو 2020». كما أثنت معالي الوزيرة على مشاركة الشباب والفرص التي تقدمها الجمعية للشباب، وأهمية إشراك أصحاب الهمم.