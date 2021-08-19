الإمارات تشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي الـ 27

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات بوفد في مؤتمر الاتحاد البريدي بدورته السابعة والعشرين، والذي يعقد في أبيدجان بساحل العاج، ويستمر لغاية 27 أغسطس الحالي بمشاركة نحو 192 دولة عضو في الاتحاد، ويترأس الوفد عبدالله محمد الاشرم، الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات.

وتتولى دولة الإمارات منصب نائب رئيس المؤتمر، حيث اختيرت لهذا المنصب حسب معيار التوزع الجغرافي العادل للأقاليم، إضافة إلى منصبها كنائب رئيس لجنة السياسة العامة وإدارة أعمال الاتحاد البريدي، والتي جرى تعيينها في إطار نظام المناولة الإقليمية. وستشهد الدورة الحالية تبنّي الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي «الاستراتيجية البريدية العالمية»، والتي ستمثل خارطة طريق واضحة لدورة العمل الجديدة للاتحاد اعتباراً من العام 2022.

وقال الاشرم خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية الأولى للمؤتمر: «تتمتع الخدمات البريدية بدور حيوي وريادي في حياتنا اليومية، وبالرغم من الصعاب التي واجهها العالم خلال الأزمة الصحية الأخيرة الناجمة عن كوفيد- 19، استطاع القطاع البريدي الصمود وتحويل التحديات إلى فرص، من خلال تسريع عملية التحول التكنولوجي التي يقودها لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة والتجارة الإلكترونية».

واختتم كلمته بدعوة جميع الأعضاء المشاركين في المؤتمر من ممثلي الحكومات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وقادة القطاع البريدي، لحضور معرض إكسبو 2020، والذي تستضيفه إمارة دبي في شهر أكتوبر المقبل.