«أبوظبي التقني» يدشن «نعم للعمل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة التاسعة عشرة من البرنامج الوطني الناجح والمتميز «نعم للعمل» الذي تستمر فعالياته حتى 26 أغسطس الجاري، في أبوظبي، والعين، بمشاركة مجموعة من الطلبة المواطنين والمواطنات، لتمكين شباب وفتيات الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18-24 عاماً، من المهارات التخصصية التي تمكنهم من إدارة وتفعيل سوق العمل في القطاع الخاص بكل جدارة وثقة، منها اكتساب الخبرات والمهارات الخاصة بأحدث آليات التفاعل مع العملاء، وتطبيق ممارسات الصحة والسلامة في بيئة العمل بقطاع تجارة التجزئة، وإدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع كبرى المجموعات والمؤسسات التجارية الرائدة بالدولة.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن الدورة الجديدة من البرنامج تقام حضورياً وليس عن بُعد في أبوظبي والعين، وسط إجراءات صحية احترازية متكاملة، وبمشاركة نخبة مختارة من شباب وفتيات الوطن الذين حصلوا جميعاً على جرعتي اللقاح للوقاية من كوفيد- 19، لافتاً إلى أن «نعم للعمل» من البرامج التي تركز عليها استراتيجية «أبوظبي التقني» لتمكين أبناء الإمارات من سوق العمل في القطاع الخاص الذي يشكل أهمية اقتصادية ومجتمعية كبرى، حيث يعمل البرنامج على استقطاب المواطنين الراغبين في العمل بمجالات جديدة ومتنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات سوق العمل، المطلوبة في المستقبل القريب والبعيد، وهي القطاعات والمهن والوظائف التي تشهد نجاحات كبيرة في الحاضر والمستقبل، ومن ثم يتم تدريب وتشغيل المواطنين عليها خلال الإجازات المدرسية بنظام الدوام الجزئي، لإكسابهم المهارات التخصصية المشار إليها والتي تتوافق مع متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية للدولة والتي من بينها مئوية الإمارات 2071.

مشاركة

دعا المهندس علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز أبوظبي التقني بالإنابة، شباب وفتيات الوطن إلى الحرص على المشاركة في الدورات القادمة من «نعم للعمل» بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.yestowork.ae، لافتاً إلى أن البرنامج يضمن الاستثمار الأمثل للإجازات المدرسية، فيما يفيد الشباب في مستقبلهم العملي، ويجعلهم ضمن الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في شباب وفتيات الوطن.