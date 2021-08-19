«بي ام اس» توقع اتفاقية مع «ترستيك ميديكال سولوشن»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أعلنت شركة إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال «بي ام اس»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، توقيعها اتفاقية مع شركة ترستيك ميديكال سولوشن لتصبح الشريك الحصري لتقنية التعقيم المستمر الطبيعي، لتقديم حلول خالية من المواد الكيماوية لتنقية الهواء وتعقيم الأسطح في أبوظبي.

وقال ناصر النبهاني، الرئيس التنفيذي لشركة «إم دي سي لخدمات إدارة الأعمال»: يسعدنا توفير هذه التكنولوجيا، التي تتيح لعملائنا التمتع ببيئة صحية في جميع أنحاء أبوظبي دون الحاجة لاستخدام مواد تعقيم كيميائية.. وتماشياً مع توجيهات السلامة لحكومة أبوظبي، سنستفيد من هذه التكنولوجيا المبتكرة للمساهمة في رفاهية مجتمعنا. من جانبه قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة ترستيك ميديكال سولوشن: إننا على يقين أن هذا التعاون مع شركة «بي ام اس» سيمكننا من خدمة مجتمع أبوظبي من خلال تحسين نقاء وجودة الهواء في الأماكن العامة المشتركة، لنساهم بذلك في توفير بيئة صحية داخل الأماكن المغلقة.