سلطان بطي بن مجرن: العمل الإنساني واجب وطني

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «وضعت دولة الإمارات بصمتها في مقدمة الدول على مستوى العالم في تقديم الخدمات والمساعدة والعمل الإنساني لكل المحتاجين في مختلف أنحاء العالم، إيماناً منها بأن نشر القيم الإنسانية وروح المبادرة لمدّ يد العون والمساعدة خلال الأزمات والطوارئ هو واجب حتمي، من شأنه أن يعزز جهود الإغاثة الدولية ويرسخ النظام الإنساني العالمي، ويحقق التعاون من أجل خلق مستقبل أفضل.

وأضاف: في الوقت الذي يحتفل به العالم اليوم بمناسبة «اليوم العالمي للعمل الإنساني» نستذكر القيم الفضيلة التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وسارت على خطاه قيادتنا الرشيدة، والتي تقوم على احترام الآخرين، والعمل على نشر العدل والسلام، والتحلي بالإحسان في كل فعل أو قول لمصلحة الإنسانية جمعاء، ولا يزال العالم يستذكر ويشاهد الكثير من الحملات الإغاثية التي انطلقت ولا زالت تنطلق من الإمارات على شكل جسور جوية وقوافل برية إلى مختلف أنحاء العالم، وكلنا ثقة بأن دولة الإمارات ستواصل كافة الجهود المطلوبة في سبيل نشر ثقافة العمل الإنساني والتعاون عالمياً.