محمد حاجي الخوري: اليوم العالمي للعمل الإنساني.. يوم لتعزيز وإرساء القيم الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني يمثل فرصة لتعزيز الإخاء وإرساء القيم الإنسانية النبيلة بين البشر، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقد.

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: إن احتفال العالم في التاسع عشر من شهر أغسطس من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، يجب أن يوجه لخير الإنسان في كل مكان في كل المجالات التنموية والإغاثية.

وأضاف الخوري أن العمل الإنساني يمثل أهمية كبيرة، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم في الوقت الحاضر من تحد كبير لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتسهيل تقديم المساعدات والرعاية الطبية للمحتاجين حول العالم. وأشار الخوري إلى أن مفهوم العمل الإنساني في دولة الإمارات يلقى اهتماماً رسمياً وشعبياً كبيراً على مستوى القيادة، وعلى مختلف المستويات الحكومية والمؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدولة.