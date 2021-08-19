شرطة الشارقة تنقل 2694 حالة إلى المستشفيات

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

كشف المقدم راشد بن صندل، رئيس قسم الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن عدد المستفيدين من مبادرة «النقل العام المراعي للسن»، وصل إلى ما يزيد على 2694 حالة من طريحي الفراش من كبار السن وأصحاب الهمم، عبر مركبات الإنقاذ والإسعاف المجهزة والمطورة بأحدث المواصفات، خلال النصف الأول من العام 2021.

وأكد المقدم راشد، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص من خلال المبادرة على تعزيز المسؤولية المجتمعية لكبار السن، وتوفير خدمات شاملة ومميزة، تواكب رؤية الإمارات وحكومة الشارقة، مثل نقلهم إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، وغيرها من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها لهم، بالتنسيق والتعاون مع منطقة الشارقة الطبية ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نقل طريحي الفراش من كبار السن وأصحاب الهمم من المنازل إلى المستشفيات أو بالعكس.