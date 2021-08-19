يوسف السركال: الإمارات قطب عالمي يُحتذى به في العمل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن احتفال الإمارات باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف تاريخ 19 أغسطس من كل عام، يأتي في الوقت الذي ترسخت فيه صورتها ومكانتها باعتبارها قطباً عالمياً في العطاء الإنساني ونموذجاً يحتذى به في مجال العمل الخيري والتنموي، والذي يتسق مع رؤيتها القائمة على تمكين المجتمعات والارتقاء بنوعية حياتها ضمن مفاهيم الاستدامة والتطور بطريقة مؤسسية مبتكرة، تمثل انعكاساً لمنظومة القيم الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي، والتي قامت عليها الدولة كرسالة حضارية للعالم.

وأشار الدكتور السركال إلى أن دولة الإمارات لها بصمتها وحضورها العالمي في العمل الإنساني، سيراً على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أسس مدرسة رائدة في العمل الخيري الإنساني في دولة الإمارات، حتى أصبحت ركناً رئيسياً في منظومة العمل الإنساني الدولي، وهو النهج الذي حافظت عليه قيادة الدولة في الخطط والبرامج الحكومية، لنشر الثقة بالمستقبل الأفضل والشراكة الإنسانية في تحمل المسؤولية والإيجابية لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات. ولفت السركال إلى أن الظروف الاستثنائية التي ترافقت مع الجائحة العالمية، أبرزت مكانة دولة الإمارات كمركز لصناعة الأمل وبناء مسيرة الابتكار في العمل الإنساني والخيري، وإطلاق مبادرات سبّاقة من خلال مؤسساتها ومشاريعها وبرامجها، لتلبية الاحتياجات الإنسانية فامتدت أياديها البيضاء لإغاثة المتضررين والمحتاجين أينما كانوا في أرجاء العالم، حتى غدت بهذا النهج النبيل قدوة عالمية تميزها إنسانيتها المشهودة، متصدرة بإنجازاتها مجالات العمل الخيري والإنساني، وحريصة على مواصلة تعزيز مكانتها على خارطة العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً بسجل حافل يدعو للفخر والاعتزاز.