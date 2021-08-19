الامارات | 1089 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1089 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 327 ألفاً و616 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1089 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 705 آلاف و89 حالة. ‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2009 حالات.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

‌كما أعلنت عن شفاء 1605 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 684 ألفاً و414 حالة.

وأعلنت عن تقديم 52 ألفاً و433 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17 مليوناً و506 آلاف و683 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 177.01 جرعة لكل 100 شخص.

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