الامارات | لقطة.. سلوكيات غير حضارية

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة.. سلوكيات غير حضارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعمد بعض أفراد المجتمع إلقاء مخلفات الأثاث الصغيرة أو الأغراض غير المهمة بجوار حاويات جمع القمامة على الرغم من أن الحاوية فارغة وتستوعب هذه المخلفات، في تصرف غير حضاري يشوه المظهر العام، وذلك نتيجة غياب ثقافة المحافظة على جمال المدينة. أتمنى من الجهات المعنية تكثيف حملات التوعية بلغات عدة، للحد من هذه السلوكيات غير الحضارية.

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