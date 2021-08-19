الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحة

فوجئت ولية أمر طالبة مسجلة في جامعة خليفة، باتصال يفيد بضرورة إرفاق صورة شخصية لابنتها بالطرحة، وحين أكدت ولية الأمر أن ابنتها ليست محجبة، ذكر لها الموظف أنه من الضروري القيام بذلك، متسائلة عن ماهية هذا التصرف وأهميته في عملية التسجيل.

مترجمون

طالب قراء بضرورة إلزام المستشفيات والصيدليات بتوفير مترجمين، لتيسير التواصل بين المرضى العرب والأطباء والممرضين من غير الناطقين باللغة العربية.

غرامة

دعا طبيب إلى ضرورة تشديد غرامة البصق في الشوارع لخطورة هذه العادة، إذ إنها ناقل رئيس لأمراض الجهاز التنفسي، خصوصاً أنها منتشرة بين فئة من العمال تفتقر إلى الوعي الصحي.

زيادة

شكا ذوو طلبة في مدرسة خاصة رفع المدرسة أسعار الكتب المدرسية والزي، ووصفوا الزيادة بأنها التفاف على قرار عدم زيادة الرسوم الدراسية لهذا العام.

خدمة منزلية

اقترح رب أسرة توفير خدمة تطعيم الأطفال ضد فيروس «كورونا» في المنازل مقابل رسوم، وذلك لتسريع عملية حصول هذه الفئة على اللقاح، وتفادي تكاسل بعض الأسر وقلقها من وجود زحام في مراكز التطعيم.

تبرع بالدم

اقترح طلبة جامعيون أن تضع الجامعات خياراً للطلبة اللائقين طبياً، بالتبرع بالدم مرة كل عام في إطار الخدمة المجتمعية، وأن توفر للمشاركين حوافز تشجيعية خلال العام الأكاديمي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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