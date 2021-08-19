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الامارات | «طرق دبي» تطرح 100 رقم مميز في مزاد علني

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بطرح 100 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (E-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Z)، وأبرز هذه الأرقام اللوحتان (E55) و(W29) في مزادها العلني 107، يوم 28 من أغسطس الجاري، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي الساعة 4:30 عصراً.

وأكدت أن التسجيل في المزاد يبدأ الأحد 22 من أغسطس الجاري، ويمكن للراغبين في الاشتراك التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء. وأشارت إلى أن المقاعد ستكون محدودة وستُمنح الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفضل التسجيل المسبق في المزاد، وسيتاح التسجيل في قاعة المزاد من الثانية بعد الظهر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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