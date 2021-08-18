تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وقوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند الساعة 22:03 و الجزر الأول عند الساعة 15:19 والجزر الثاني عند الساعة 05:50.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 07:56 والمد الثاني عند الساعة 18:38 والجزر الأول عند الساعة 13:26 والجزر الثاني عند الساعة 01:39.