الامارات | تسهيل اعتماد مخططات الخدمات للمشاريع السكنية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل اعتماد مخططات الخدمات للمشاريع السكنية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، عن تعديل إجراءات الاستعلام عن مستفيدي الإعانات الاجتماعية للاستفادة من الخصم المستحق الخاص باعتماد تصاميم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمساكنهم الخاصة بهدف تسريع إنجاز الخدمات من خلال آلية جديدة تخدم المستفيدين في مراحل بناء البيوت السكنية، وتفعيل الاتصال المباشر بين الجهتين.

وأوضحت مدير إدارة الخدمات المشتركة مريم عبيد بن هاشم أنه تم تفعيل التعاون بين الهيئة ودائرة الخدمات الاجتماعية وتم عقد عدد من الاجتماعات التشاورية بين إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة وممثلي دائرة الخدمات الاجتماعية لمناقشة أفضل الآليات والوسائل للتيسير على المستفيدين من الاعانات الاجتماعية في مراحل بناء البيوت السكنية الخاصة بهم، وتم التوصل إلى تفعيل الاتصال الالكتروني المباشر بين الجانبين لتسهيل عملية الاستفادة من الخصم المستحق للمستفيدين عند اعتماد تصاميم الكهرباء والمياه والغاز من خلال منح الصلاحية لعدد من موظفي دائرة الخدمات المشتركة للدخول إلى نظام الاعانات الاجتماعية للتأكد من بيانات المستفيدين، دون الحاجة الى مراجعة دائرة الخدمات الاجتماعية وتقديم اي مستندات إضافية للحصول على الخصم المقرر على رسوم اعتماد المخططات.

وأشارت إلى انه عند احتساب رسوم اعتماد المخططات (الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي) كاملةً يتم خصم (25%) من قيمة رسوم اعتماد المخططات للمستفيدين من خدمات الاعانات الاجتماعية.

وأضافت أن الإجراءات الخاصة بتقديم طلب اعتماد مخططات الخدمات (الكهرباء، المياه، الغاز الطبيعي) للمشاريع السكنية، تتضمن تقديم الطلب عبر منصة إلكترونية عن طريق استشاري المشروع، ويتم تقديم المستندات التي تشمل تعبئة نموذج طلب الخدمة وصورة هوية المالك وصورة من خارطة الأرض وبطاقة تسجيل الاستشاري في الهيئة ومخططات الخدمات بصيغة اوتوكاد ويتم إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني [email protected] للبدء في إجراء إدخال الطلب وتدقيق واعتماد مخططات الخدمات في الهيئة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news