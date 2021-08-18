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الامارات | محمد بن راشد يعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم غد الخميس، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وقال سموه عبر حسابه على تويتر: "يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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