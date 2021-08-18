الامارات | شرطة دبي تفاجئ موظفاً في مقر عمله بعد عثوره على 45 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تفاجئ موظفاً في مقر عمله بعد عثوره على 45 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت القيادة العامة لشرطة دبي، الموظف بخدمات التسجيل العقاري محمد صالح الواقدي، في مقر عمله بمركز الخدمات الحكومية في البرشاء مول، بتكريم خاص تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة حقيبة أموال إلى صاحبها بعد عثوره عليها بالقرب من جهاز صراف آلي خارج أحد البنوك في شارع الشيخ زايد.

وحرص الموظف على تسليم الحقيبة التي تحتوي على مبلغ 45 ألف و800 درهم إلى جانب شيك مالي بقيمة 70 ألف درهم ومستندات خاصة، إلى مركز شرطة البرشاء، فيما عمل المركز على التحقق من هوية صاحب الحقيبة وتسليمها له، الأمر الذي أدخل السعادة إلى قلبه وأشاد بالأمن والأمان في إمارة دبي.

وتوجه مدير مركز شرطة البرشاء العميد عبد الرحيم بن شفيع على رأس وفد من المركز إلى مقر عمل الموظف محمد صالح الواقدي وحرص على تكريمه وسط زملائه، مؤكداً أن تكريمه جاء بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خلفية المري، ومساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة الحقيبة التي عثر عليها لصاحبها عبر الحضور إلى مركز شرطة البرشاء، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على تكريم أفراد المجتمع الذين يتحلون بمثل هذه القيم التي تعكس الصورة الإيجابية للأمان في دولة الإمارات.

وتقدم العميد ابن شفيع بالشكر إلى الموظف محمد صالح الواقدي لحسن أمانته ومبادرته الطيبة، وحرصه على التواصل مع مركز شرطة البرشاء من أجل الوصول إلى صاحب الحقيبة وإعادتها له، داعياً أفراد المجتمع اتخاذه قدوةً ومثالاً للصدق والأمانة.

بدوره، عبر الموظف محمد الواقدي عن سعادته بتكريم شرطة دبي وحرصها على القيام بذلك في مكتبه ، مشيراً إلى أنه قام بواجبه في تسليم الحقيبة إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها حتى يستعيد مالكها أمواله.







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