جامعة الإمارات تطلق معسكر «تسريع مستقبل التعلم»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

ضمن مشاركتها في معرض إكسبو 2020 بدبي بوصفها الجامعة الوطنية الأم، أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة المعسكر التدريبي «تسريع مستقبل التعليم» وذلك بالتعاون مع رابطة الجامعات الآسيوية ومختبر مستقبل العمل.

ويعد المعسكر أحد أهم أجزاء مبادرة معهد المستقبل، والتي كانت تعرف مسبقاً باسم مبادرة 100 مليون نجمة مضيئة، إحدى أبرز برامج الجناح الخاص بجامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020. وسيستمر المعسكر التدريبي على مدار خمسة أسابيع لتمكين شباب العالم العربي وأفريقيا وجنوب آسيا من ريادة مستقبل العمل كطلاب مستمرين لطلب العلم.

وفي الكلمة الترحيبية التي ألقاها ضمن مراسيم الافتتاح، قال الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة: «أنا في غاية الامتنان لشركائنا «رابطة الجامعات الآسيوية» و«مختبر مستقبل العمل» لمساهمتهم العظيمة في دعم أهداف جامعة الإمارات العربية المتحدة، من حيث تجهيز معهد المستقبل لجعل طلابنا طلاباً مستمرين لطلب العلم، ليصبحوا ملائمين للتوظيف على الدوام، وذلك من خلال الجلسات التدريبية والفعاليات الفريدة المقدمة في معسكر تسريع مستقبل التعلم التدريبي».

يذكر أن المعسكر التدريبي قد تلقى ما يفوق الـ 200 طلب من مختلف الجامعات، وأن 60 من هذه الطلبات أتت من قبل 10 جامعات أعضاء في رابطة الجامعات الآسيوية من مختلف أنحاء العالم العربي وجنوب آسيا وأفريقيا ومختلف مناطق آسيا، كما تم اختيار 16 مشتركاً من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال زانغ شوانجي، سكرتير رابطة الجامعات الآسيوية: «نعمل على دعم مختلف المبادرات التي من شأنها تعزيز حركة تنقل الطلبة بين الجامعات وتعزيز التعاون البحثي، وتحسين إدارة التعليم العالي. لقد عملت جامعة الإمارات العربية المتحدة على تمويل واستضافة العديد من برامج رابطة الجامعات الآسيوية الطويلة والقصيرة الأمد، وأعتقد أن معسكر تسريع مستقبل التعلم التدريبي سيشكل خطوة هامة جديدة في مجال التعامل مع التحديات المحلية والعالمية، حيث سيعمل المشاركون به على إعادة تصور مستقبل التعليم وتطوير مبادرات من شأنها مساعدة الطلبة على أن يصبحوا طلاباً مستمرين للعلم وملائمين للتوظيف على الدوام».

ومن خلال تجربة الابتكار الاجتماعي والتعلم عبر التطبيق العملي والإنجاز، ستعمل مجموعة الطلاب وقادة التعليم والمهنيين التقنيين وصناع السياسات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية الذين سيقع عليهم الاختيار يداً بيد لإعادة تصور مستقبل التعلم في العالم العربي وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيتم الكشف عن الحلول الخمسة التي سيتم التوصل إليها عبر تسريع مستقبل التعلم ضمن قمة معهد المستقبل في معرض إكسبو 2020 بدبي في مارس 2022.

الجامعة

قالت الدكتورة نهال شبراك، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار والمدير التنفيذي لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 بدبي: «إن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي مؤسسة أكاديمية فريدة لامتلاكها جناحها الخاص بها في معرض إكسبو 2020 بدبي والذي سيستعرض جامعة المستقبل، مركزاً على أهمية الشباب في هذه الدولة التي تعد إحدى أحدث دول العالم وأسرعها نمواً. ويتمثل هدف معهد المستقبل في إيجاد طريقة مبتكرة للتعامل مع تحدي البطالة، مع تركيز خاص على تسليح الطلبة بالمهارات اللازمة لاستشراف المستقبل، بحيث يتمكنون من الانخراط بسوق العمل المستقبلي بسلاسة، مستفيدين من فرص العمل القائمة والمستقبلية بسهولة، بينما يساهمون في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار متركزة في التأثير الإيجابي. أنتم اليوم جزء من حدث هام ورحلة لا تنسى، من شأنها إحداث تغيير جذري في التعليم والتعلم المستقبلي».