نهيان بن مبارك يزور استراحة السحب في خورفكان

ابوظبي - سيف اليزيد - خورفكان (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، استراحة السحب التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر، وتعد أحدث المشاريع السياحية في مدينة خور فكان في إمارة الشارقة. وتجول معاليه في الاستراحة - التي نفذت على مساحة 10250 متراً مربعاً - وتضم منطقة ألعاب للأطفال بمساحة 541 متراً مربعاً وزينت المنطقة المحيطة بالاستراحة بالمساحات الخضراء حيث زرعت 8700 شجرة لتضفي طابعاً جمالياً وصحياً على المنطقة إضافة إلى 89 موقفاً للسيارات.. فيما يربطها مسار جبلي باستراحة سد الرفيصة بطول يبلغ ثلاثة كيلومترات ويوفر المسار لمحبي الرياضات الجبلية وممارسي الرياضة تجربة متميزة بين جبال خورفكان وتطل على مناظرها الخلابة.