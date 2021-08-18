بدء تطعيم الطلبة فوق 12 عاماً بمركزَي العين وأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

بدأ مركزا التطعيم في ميناء زايد الصالة الخضراء، بمدينة أبوظبي، ومركز المؤتمرات في مدينة العين، في استقبال الطلبة من عمر 12 عاماً، بما في ذلك طلبة الجامعة، والموظفين والمعلمين والموظفين في المدارس ممن لم يتلقوا لقاح كوفيد- 19، للحصول على التطعيم من دون موعد مسبق، حيث أنشأتهما دائرة التعليم والمعرفة بالتعاون مع الشركاء في دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، لتنظيم مركزي تطعيم مخصصين للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق والمعلمين وموظفي المدارس الإداريين في أبوظبي والعين.

ودعت الدائرة أولياء الأمور وموظفي القطاع التعليمي إلى التأكد من اختيار نوع التطعيم الذي يفضلون الحصول عليه سواء أولياء الأمور أو الأبناء عند الوصول إلى مراكز التطعيم، حيث سيسأل الفريق عن التطعيم المختار ليتم تقديم اللقاح الملائم«فايزر- بيونتيك، وسينوفارم، ضد فيروس كوفيد- 19».

ويستمر المركزان في تقديم الخدمة من أمس 17 أغسطس حتى 31 أكتوبر المقبل، ويوفران لقاحي فايزر - بيونتيك، وسينوفارم ضد فيروس كوفيد- 19 (جرعة أولى وثانية وداعمة)، حتى يتمكن أولياء الأمور وموظفو القطاع التعليمي من اختيار التطعيم المفضّل، حيث شهدت الأماكن المخصصة للطلبة والمعلمين في مركزي التطعيم إقبالاً كبيراً في اليوم الأول لبدء تطعيم الميدان التربوي من دون موعد.

علماً بأن الدائرة أكدت أنه يمكن لطلبة أبوظبي والمعلمين والموظفين الإداريين في المدارس اختيار الحصول على التطعيم في أيٍ من مراكز التطعيم المعتمدة من دائرة الصحة - أبوظبي الملائمة لهم، إلا أن المركزين المخصصين للطلبة يستقبلان الطلبة وموظفي القطاع التعليمي حتى 31 أكتوبر من دون موعدٍ مسبق.

طالب يتلقى التطعيم

وتفصيلاً، أكدت الدائرة أنه يتوجب على المعلمين والموظفين الإداريين والطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق، والذين اختاروا نموذج التعليم الصفي تلقي التطعيم بموجب آخر التوجيهات الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، فيما يُمكن للطلبة والطاقم التدريسي والإداري المعفون رسمياً من تلقي التطعيم الدخول إلى الحرم المدرسي بعد تأكيد توثيق الإعفاء على تطبيق الحصن، أو من خلال خطاب رسمي صادر عن أحد مزوّدي اللقاحات المعتمدين من قبل دائرة الصحة - أبوظبي، مثل شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، وشبكة مبادلة للرعاية الصحية، لافتة إلى أن التطعيم يُعد خيارياً وليس شرطاً إلزامياً لعودة الطلبة بعمر 12-15 عاماً إلى نموذج التعليم الصفي.

وأشارت الدائرة، إلى أن عملية التطعيم تستغرق نحو 40 دقيقة من البداية حتى النهاية، وفقًا لخمس خطوات تشمل الوصول إلى منطقة الانتظار واستلام الرقم. والتأكد من اختيار نوع التطعيم «سينوفارم أو فايزر»، والتسجيل، وفحص العلامات الحيوية والتطعيم، وفترة المراقبة بعد التطعيم «من 15 إلى 30 دقيقة» بناءً على التقييم الطبي، وأخيراً تسجيل المغادرة واستلام بطاقة التطعيم، لافتة إلى أن تطعيم الأطفال يُعد ضد فيروس كوفيد-19 إجراءً مهماً لحماية الأفراد الأصغر سناً من الإصابة بالفيروس، حيث تشير التجارب السريرية إلى أن المراهقين الحاصلين على التطعيم لديهم مستويات عالية من الأجسام المضادة، حيث تمكّنوا من بناء مناعة قوية. ومع استمرار حملة التطعيم الوطنية، تواصل الجهات المعنية في أبوظبي رصد ومراقبة آخر التحديثات العالمية حول اللقاحات وأي آثارٍ جانبية تتسبب بها.

وأوضحت أنه في حال الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح سابقاً، يمكن الحصول على الجرعة الثانية في مراكز التطعيم المؤقتة، وذلك في حال استكمال الفترة المطلوبة لتلقي الجرعة الثانية، يمكن للطلبة وموظفي القطاع التعليمي تلقي الجرعة الثانية في أحد مركزي التطعيم المؤقتين، علماً أن الممرضات والطاقم الطبي في المركزين سيقومون بمراجعة بطاقة التطعيم وتقييم الأهلية للحصول على الجرعة الثانية وفي حال استكمال جرعتي اللقاح، واستكمال فترة ستة أشهر، سيتم توفير الجرعات الداعمة من التطعيم حصرياً للطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.

إصابة

ولفتت الدائرة إلى أنه في حال تعافي الطلبة أو أعضاء القطاع التعليمي بعد الإصابة بفيروس كوفيد-19، يمكنه تلقي التطعيم في المركزين المخصصين، عقب مرور فترة تتراوح بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع بعد التعافي من الإصابة بالفيروس، والحصول على نتيجتين سلبيتين للكشف عن الفيروس، علماً أن الممرضات والطاقم الطبي في المركزين سيقومون بتقييم أهلية كل شخص قبل تقديم اللقاح.

وأكدت الدائرة أنه لا يتوجب تطعيم الطلبة بعمر 3 - 15 عاماً ليتمكنوا من العودة إلى المدرسة بنظام التعليم الصفي، ولكن يجب تطعيم الطلبة بعمر 16 وما فوق الراغبين بتلقي التعليم الصفي داخل الحرم المدرسي، وذلك وفقاً لتعليمات الجهات الصحية الرسمية في الدولة، على أن يكونوا قد أتموا 28 يوماً من الجرعة الثانية من أحد اللقاحات المعتمدة في الدولة، وفي حال كانوا قد حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم، وتم اختيار عودتهم إلى المدرسة لتلقي التعليم الصفي، فيجب التواصل مع المدرسة للحصول على المعلومات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك قبل إعادة فتح المدارس، مشيرة إلى أن إثبات حصول الطالب على التطعيم سيتم من خلال تطبيق الحصن.