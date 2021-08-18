4 خيارات للدفع في «أجرة أبوظبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وفر مركز النقل المتكامل أربعة خيارات للدفع في مركبات الأجرة في أبوظبي، بما يضمن رحلة سهلة ومريحة للركاب، مؤكداً أن راحة المتعاملين أولوية، وتتمثل الطرق الأربع بالعملات النقدية، «apple pay»، «samsung pay» و«PayBy»، ويوفر هذه التطبيقات الدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة حتى لو لم يكن لدى الركاب بطاقات ائتمانية.

وتتسم معاملة دفع أجرة المركبة عبر تطبيق PayBy بالسلاسة والسهولة. فعند الوصول إلى الوجهة المقصودة، يمكن للراكب أن يطلب من السائق خيار الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR على شاشة العداد، وتأكيد المعاملة عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة به، أو خاصية التعرف على الوجه في هاتفه الذكي. وسوف يتلقى كلٌ من السائق والراكب إشعاراً عند إتمام المعاملة بنجاح.

هذا ويمكن لمستخدمي بطاقات الائتمان إضافة بطاقاتهم إلى حساب PayBy الخاص بهم وإجراء المعاملة عند دفع الأجرة، كما يمكن للذين ليس لديهم بطاقات ائتمانية الدفع عبر شحن محافظ الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، من خلال البطاقات المصرفية عبر الإنترنت أو نقداً في الأكشاك، والدفع عبر تطبيق PayBy.