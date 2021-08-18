«أبوظبي للإسكان» و«الإمارات للصم» توقعان اتفاقية تعاون مشترك

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقعت هيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للصم، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين للوصول لأهداف وتوجهات حكومة أبوظبي في تسهيل وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، لا سيما فئة الصم. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذا التعاون يساهم في تطوير خدمات المنافع السكنية المقدمة لهذه الفئة، ودراسة احتياجاتهم، وتقديم خدمات استباقية لهم، كما يعزز هذا التعاون القدرات المؤسسية للهيئة للتخطيط المستقبلي لمتطلبات تحديد وتصميم المنافع السكنية لفئة الصم ومواءمتها مع احتياجاتهم. وأفادت الهيئة بأن هذه الخطوة، تحقق رؤية الإمارة في توفير سبل العيش الكريم لأفراد المجتمع كافة، والحرص على المشاركة الفعالة لمختلف الفئات من خلال ضمان حشد قدراتهم وإمكانياتهم للمساهمة في تطور الإمارة، بما يسهم بتعزيز دور الأفراد في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، وتنفيذاً لاستراتيجية الحكومة إلى جعل إمارة أبوظبي مجتمعاً دامجاً وممكّناً لأصحاب الهمم، من خلال وصولهم إلى الحقوق والخدمات والفرص، وبناء منظومة دعم شاملة لأصحاب الهمم.

وتحرص هيئة أبوظبي للإسكان على بناء جسور التعاون والتواصل مع شركائها الاستراتيجيين، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق قواعد التعاون المشترك لتكامل الإجراءات، وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الهدف الرئيس، وهو توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي.