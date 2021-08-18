«زراعة أبوظبي» تدعو لتوفير متطلبات الأمن الحيوي

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة توافر «الأمن الحيوي في مزارع الإنتاج الحيواني»، من أجل تنمية واستدامة الإنتاج الحيواني، مع مراعاة اشتراطات السلامة والأمن الحيوي والتخلص الآمن من النافق من الحيوانات، والالتزام بالتطعيم وبرامج التحصين، والتأكد من نظافة مصادر المياه والأعلاف وخلوها من أي ملوثات.

وتفصيلاً، أوضحت «الهيئة» أن الأمن الحيوي عبارة عن إجراءات مصممة لحماية الحيوان والإنسان من الإصابة بالأمراض. وبالنسبة لعزب تربية الثروة الحيوانية يمثل الأمن الحيوي الإجراءات الإدارية والفنية التي تهدف إلى الحد من ومنع دخول وانتشار مسببات ونواقل الأمراض للعزب والقطعان الأخرى. بالإضافة إلى التخلص من مسببات الأمراض لتحقيق أهداف التربية والحفاظ على صحة وإنتاج القطعان.

وتنبع أهمية الأمن الحيوي بمشاريع الإنتاج الحيواني وكذلك الدواجن إلى «رفع الحالة الصحية العامة للحيوانات، حماية مشاريع الإنتاج الحيواني من خطر الأمراض وتقليل نسب النفوق، وتقليل فرصة انتشار الأمراض بين القطعان داخل المزرعة أو العزب وكذلك للمزارع المجاورة، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المشتركة، وتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الربحية عن طريق تخفيض تكاليف العلاجات، تعزيز الصحة البيئية.

منع دخول الأمراض إلى العزب

ومن أبرز إجراءات الأمن الحيوي لمنع دخول الأمراض إلى العزب عند شراء حيوانات جديدة يجب القيام بالآتي قبل ضمها للقطيع: «شراء الحيوانات من مصادر موثوق بها مع تقليل تعدد المصادر قدر الإمكان، عزل وحجر الحيوانات الجديدة في حظيرة منفصلة لمدة أربعة أسابيع، وعدم إدخالها إلى القطيع مباشرة، وفحص الحيوانات الجديدة للتأكد من سلامتها من الأمراض، ومنها مرض البروسلا قبل إضافتها للقطيع، ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية في الحيوانات الجديدة قبل إضافتها للقطيع عن طريق الرش، التغطيس أو العلاج.

وبالنسبة للأعلاف والمكملات الغذائية الأخرى يتوجب الحرص على شراء الأعلاف من المنشئات المرخصة من قبل الدولة لضمان خلوها من العوامل الممرضة، حيث تخضع هذه المنشئات لرقابة مستمرة، حيث يتم التأكد من صلاحية هذه الأعلاف للاستهلاك الحيواني، وضرورة تخزين الأعلاف في مكان جاف وجيد التهوية، وعدم تعريضها للشمس بصورة مباشرة ومحمي من الأمطار والملوثات الخارجية، وضرورة التخلص من الأعلاف التالفة أو منتهية الصلاحية.

وبالنسبة للمباني والمنشآت يجب الحد من الدخول إلى العنابر في الأماكن المفتوحة، وتصميم مباني المزرعة، بحيث تكون مغلقة بإحكام خاصة أماكن تخزين العلف والسماد بشكل يمنع دخول القوارض والقطط والكلاب السائبة إلى داخل المزرعة، كما يجب استخدام الأرضيات الصلبة مثل الأرضيات الخرسانية والإسمنتية لتسهيل النظافة والتعقيم.

وشددت «الهيئة» فيما يخص الأنظمة الإدارية على ضرورة التأكد من أن المنظفات والمطهرات المستخدمة في المزرعة معتمدة في الدولة، والتأكد من وجود برنامج فاعل لمكافحة الحشرات والقوارض.

استشارة

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى استشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية أو خاصة، عند ملاحظة أي من الأعراض التالية.. نفوق مفاجئ لحيوان أو أكثر، ظهور علامات عصبية كالترنح والارتجاف، الامتناع المفاجئ عن الأكل، وفي حال وجود إفرازات غير عادية من الفتحات الطبيعية «الأنف، الفم، الأذنين، والشرج»، وضرورة التواصل مع الأطباء البيطريين، كما توفر «الهيئة» خدمة التواصل للمربين في حال الاحتياج لزيارة أو رأي طبيب بيطري، من خلال الخدمات البيطرية (الطارئة)، ووفرت «الهيئة» لمربي الثروة الحيوانية عبر منصاتها أرقام وهواتف التواصل.