«الاستدلال المرئي» بشرطة الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شكلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة كلباء الشامل فريق «الاستدلال المرئي»، كخطوة استباقية بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليل رحلة المتعامل في كافة عمليات البلاغات الجنائية البسيطة الواردة للمركز.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، أهمية تشكيل فرق العمل في تنفيذ وإنجاز المهام بكل حرفية وسلاسة، مؤكداً حرص الشرطة على إنجاز كافة عملياتها بأكمل وجه، بما يحقق رضا المتعاملين، خاصة في ظل الوقت الراهن، وبما يشهده العالم من تداعيات الجائحة.

وأضاف أن شرطة الشارقة ارتأت تشكيل فريق عمل معني بتخليص البلاغات الجنائية، ويعمل بدور المحقق الذكي، ويخدم فرع التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة كلباء الشامل، ويطبق أعلى معايير الصحة والسلامة‎ ‎المهنية، ‏بما يضمن استمرارية العمل وتفادي أي تأخير في إنجاز البلاغات الجنائية، وأشار إلى أن عملية إنجاز البلاغات البسيطة، تمر بعدة خطوات محددة تمتاز بالسهولة والانسيابية، وتتيح لمقدمي البلاغات إمكانية الإدلاء بالمعلومات من خلال البرنامج الإلكتروني المتاح. وأضاف أن خدمة ‏«مركز الشرطة في هاتفك»، متاحة من أجل التخفيف على أفراد المجتمع عناء الانتقال إلى مراكز الشرطة وتسجيل بلاغات جنائية‏، عبر التطبيق الذكي لوزارة الداخلية MOI، ‏المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية.