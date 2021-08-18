الامارات | الأنشطة اللامنهجية في المنشآت التعليمية متاحة وفق «بروتوكول» معتمد

شكرا لقرائتكم خبر عن الأنشطة اللامنهجية في المنشآت التعليمية متاحة وفق «بروتوكول» معتمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتيح وزارة التربية والتعليم للمنشآت التعليمية تنظيم الفعاليات والاحتفالات والأنشطة اللامنهجية، وفق «البروتوكول» المعتمد بالتنسيق مع اللجان وفرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية في كل إمارة، محددةً ست مهام يجب أن يؤديها أولياء أمور الطلبة خلال التعليمي الواقعي.

جاء ذلك في دليل البروتوكولات والإجراءات لتشغيل المنشآت التعليمية (المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي) على مستوى الدولة، أثناء جائحة «كورونا»، لإعادة تشغيلها مطلع العام الدراسي المقبل 2021/‏‏‏‏‏‏‏2022، الذي شهد إجراء تعديلات شاملة، أخيراً، من قبل الجهات المعنية، ونشرته وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني.

وشدد الدليل على ضرورة تنظيم توعية وتدريب للفئات المستهدفة، حول الإرشادات والإجراءات الخاصة بتشغيل المنشآت التعليمية في أثناء الجائحة، وتعريفها بأدوارها في تطبيقها، إضافة إلى الإجراءات الصحة المطبقة والمعتمدة في الدولة التي يجب الالتزام بها، وإعداد الأدلة الإرشادية التوعوية الإلكترونية ونشرها للفئات المستهدفة، وإعداد برامج إلكترونية توعوية وإرشادية مرئية ومصورة.

من جهة أخرى، حدد الدليل ست مهام يجب على ولي أمر الطالب القيام بها خلال التعليم الواقعي، وهي أولاً توجيه الطالب بضرورة الالتزام باستخدام أدوات الوقاية الشخصية طوال فترة وجوده في المنشأة التعليمية والحافلة، وعدم تبادل أدواته مع زملائه، وثانياً التواصل مع إدارة المنشأة التعليمية في حالات الإصابة أو الاشتباه أو المخالطة، مع الحرص على إبقاء الطالب في المنزل واتخاذ التدابير اللازمة باتباع الإرشادات الطبية الموصى بها من قبل الطبيب المعالج، وثالثاً يجب أن يحرص أولياء أمور الطلبة على تبليغ إدارة المنشآت التعليمية في حال كان أبناؤهم يعانون أي أمراض صحية مزمنة أو نقصاً في المناعة.

ورابعاً إلزام أولياء أمور الطلبة بفحص درجة حرارة أبنائهم وملاحظة أي أعراض مرضية قبل مغادرتهم المنزل، وعدم إحضارهم إلى المنشأة التعليمية في حال وجود أعراض عليهم، وخامساً التحقق من عدم مخالطة الأبناء لأشخاص مصابين قبل الدوام الدراسي بأسبوعين على الأقل، وسادساً يمكن لولي أمر الطالب طلب تحديد موعد اجتماع، في حال كان التواصل عن بُعد غير ممكن، وفي حال وافقت المنشأة على الطلب، يجب أن تتم هذه الاجتماعات بعد مغادرة جميع الطلبة لمبنى المنشأة التعليمية، وأن يتم توثيق وقت دخول ولي أمر الطالب.

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