الامارات | إجراءات العودة إلى المدارس في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات العودة إلى المدارس في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص تعميماً لمديري المدارس الخاصة في إمارة الشارقة، بشأن إجراءات العودة إلى المدارس.

جاء في التعميم أنه تقرر أن تكون الإجراءات الخاصة بالعودة إلى المدارس للعام الدراسي 2021 -2022 على النحو التالي: طلب مسحة «PCR» سلبية من كل العاملين في المؤسسات التعليمية، والطلبة من عمر 12 عاماً فما فوق، لدخول المؤسسة التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد.

كما اشترطت الهيئة حصول العاملين في المؤسسات التعليمية على التطعيم ضد «كوفيد-19» بشكل كامل (جرعتان على الأقل)، لدخول المؤسسة التعليمية، ما عدا المستثنين من التطعيم بتقرير طبي معتمد، ويلتزم المستثنون من التطعيم بإجراء فحص «PCR» بشكل أسبوعي.

وبخصوص العاملين الجدد القادمين من خارج الدولة وغير الحاصلين على التطعيم، يتم استثناؤهم من شرط التطعيم لدخول المؤسسات التعليمية، حيث يسمح لهم بالدخول ويتم منحهم استثناء لمدة شهرين للحصول على التطعيم، على أن يلتزموا بإجراء فحص «PCR» بشكل أسبوعي خلال تلك الفترة، وأوضح التعميم أنه لا يشترط حصول الطلبة على التطعيم لدخول المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي، ويُكتفى بمسحة سلبية مع بداية العام الدراسي.

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