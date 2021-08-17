الامارات | "الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ ثلاثة إماراتيين عالقين في صحراء رزين منذ يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للبحث والإنقاذ" ينقذ ثلاثة إماراتيين عالقين في صحراء رزين منذ يومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع عمليات شرطة أبوظبي اليوم مهمة بحث وإنقاذ لثلاث أشخاص إماراتيين عالقين في الصحراء.

فقد تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود مواطنين عالقين منذ يومين في صحراء رزين بإمارة أبوظبي وهم في حالة إعياء وإرهاق بسبب إرتفاع درجة الحرارة وشدة العطش حيث تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من العثور عليهم وإخلائهم إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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