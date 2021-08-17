الامارات | "صحة أبوظبي" تحدد 4 أسعار لفحوصات PCR للكشف عن "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تحدد 4 أسعار لفحوصات PCR للكشف عن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تحديدها 4 أسعار لفحص مسحة الأنف PCR للكشف عن فيروس كوفيد-19، شملت سعر الفحص العادي، وسعر الفحص السريع لأقل من ساعتين، وسعر للفحص السريع من ساعتين إلى خمس ساعات، بالإضافة إلى سعر الفحص المنزلي.

وتفصيلاً، دعت دائرة الصحة أبوظبي، المنشآت الصحية في الإمارة إلى ضرورة تقديم الفحص العادي أو التقليدي لمسحة الأنف PCR للكشف عن فيروس كوفيد-19 بقيمة 65 درهم كسعر ثابت، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي ستقدم للجمهور كل على حسب رغبته واستعجاله والتي تتضمن الفحص السريع لأقل من ساعتين بقيمة 350 درهم بحد أقصى والفحص السريع من ساعتين إلى خمس ساعات بقيمة 250 درهم بحد أقصى.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي استجابة وتلبية لاحتياجات أفراد المجتمع كافة وضمان سهولة وصولهم للخدمات بكل يسر وسهولة متى ما احتاجوا إليها، كما تدعم هذه الخطوة أيضاً الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها على مدار الساعة من قبل الكوادر الطبية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أن من يرغب في إجراء الفحوصات في المنزل عليه التنسيق مع المنشآت الصحية، حيث سيتم فرض رسم على الخدمة المنزلية.

وأشارت الدائرة إلى أن تكلفة خدمة فحص الأنف PCR تقع على عاتق الأفراد في حال كانوا لا يعانون من أي أعراض، أما في حال وجود أعراض، فسيتم تغطية تكلفة الفحص عبر البرامج الحكومية ذات العلاقة.

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