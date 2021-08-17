الامارات | امرأة تعرض نفسها للحبس 10 سنوات مقابل 3500 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تعرض نفسها للحبس 10 سنوات مقابل 3500 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات محاكمة زائرة برازيلية تبلغ من العمر 24 عاماً، أخفت نحو 2.6 كيلو غرام من مخدر الكوكايين في جيوب سرية داخل حقيبتي سفرها أثناء دخول إلى الدولة عبر مطار دبي، لتوصيلها إلى شخص مقابل معرضة نفسها لعقوبة تصل إلى عشر سنوات مقابل 3.500 درهم.

وأفاد مفتشة بجمارك دبي في تحقيقات النيابة العامة أنها كانت على رأس عملها حين تم الاشتباه من قبل قسم الأجهزة الداخلية في حقيبتي سفر المتهمة، فتم متابعتها واستيقافه، مشيرة إلى أنها سألتها ما إذا كانت تريد الإفصاح عن شيء فأجابت بالنفي.

وبتفتيش الحقيبة الأولى عثر على جيب سري بالقرب من المقبض، وقرب الإطارات وبفتحه عثر على مغلف كرتوني بداخله ورق كربون وكيس بلاستيكي بداخله بودرة بيضاء لها المظهر المميز لمخدر الكوكايين،

كما عثر على كمية أخرى في جيبية سريين بالحقيبة الثانية، وأقرت بأنها شخصاً في بلادها طلب منها توصيل المخدرات إلى آخر في الإمارات سيتواصل معها عبر تطبيق سوشيال ميديا، مؤكدة أنها كانت تعلم بوجود الكوكايين في حقيبتيها وفعلت ذلك مقابل 50 ألف ريال برازيلي، ما يعادل 3500 درهماً.

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