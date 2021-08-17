محمد بن راشد: الجميع ينجح ويربح في دبي والقادم دائماً أجمل وأعظم

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم.

وأطلق سموه، مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالمياً في موقع واحد- والتي تمثل 300 ميجا تكفي لـ90 ألف منزل.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "أطلقنا بحمدالله إحدى مراحل مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية -الأكبر عالمياً في موقع واحد- المرحلة تمثل 300 ميجا تكفي لـ90 ألف منزل.. وهدفنا من المشروع الضخم 5000 ميجا قبل 2030 بإذن الله.. الطاقة النظيفة في دبي ستشكل 13٪ قبل نهاية العام وهدفنا 75٪ قبل 2050 ونمضي وفق خطتنا بنجاح..".

وأضاف سموه: "لدينا نموذج جديد لانتاج الطاقة بالشراكة مع القطاع الخاص في دبي … حيث استقطبنا 40 مليار درهم استثمارات من القطاع الخاص لإنتاج الطاقة بدبي نتيجة الثقة العالية في مستقبل الإمارة الاقتصادي .. ونقول لهم : الجميع ينجح ويربح في دبي.. والقادم دائماً أجمل وأعظم..".