رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي مسؤولين في سلطنة عُمان

ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (وام)

استقبل سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان الشقيقة، أمس، معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الذي يقوم بزيارة للسلطنة. ورحّب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع برئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث مجالات التعاون العسكري، وسبل تعزيزها بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين. كما التقى الفريق الرميثي والوفد المرافق له من كبار ضباط وزارة الدفاع، معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وزير المكتب السلطاني، وتم تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات. والتقى معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي أيضاً الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي، رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه حالياً إلى سلطنة عمان الشقيقة. ورحّب الفريق الركن بحري رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمعالي الفريق الرميثي والوفد المرافق له.

وأكد الفريق الرميثي، خلال اللقاء، أن العلاقات الإماراتية العُمانية تزداد تطوراً ورسوخاً في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين. وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بما يحقق أمن واستقرار المنطقة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. كما استعرض معاليه ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي العسكري المشترك، والعمل على تعزيز المكاسب التي حققتها مسيرة التعاون العسكري في جميع المجالات، والعمل باستمرار على تطويرها وتحديثها في إطار العمل الجماعي والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتواكب مع التقدم والازدهار والنمو المتسارع الذي تشهده دول المجلس، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما قام معالي الفريق الرميثي بزيارة إلى مركز الأمن البحري، واطلع من العميد الركن بحري منصور بن محمد الخروصي، رئيس مركز الأمن البحري، على مهام وأدوار مركز الأمن البحري المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، ومن بينها عمليات البحث والإنقاذ، والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر، وأدوار المركز التنسيقية بين أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية الأخرى والمؤسسات المدنية بالسلطنة.